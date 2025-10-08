Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf den ersten Blick wirkt der Gerätehaus-Komplex alles andere als betagt. Bild: Sylvia Dienel
Auf den ersten Blick wirkt der Gerätehaus-Komplex alles andere als betagt. Bild: Sylvia Dienel
Auerbach
Gerätehaus im Vogtland wird auf neuesten Stand gebracht
Von Sylvia Dienel
Am Reumtengrüner Feuerwehrdepot nagt seit längerem der Zahn der Zeit. Ob ein Neubau die bessere Wahl ist, muss sich aber noch zeigen.

Umbau oder neues Objekt? Die Frage steht nach wie vor im Raum. Jetzt ist die Suche nach einem Planungsbüro für die Modernisierung des Reumtengrüner Feuerwehrdepots angelaufen. 1934 gebaut, kommt es immer mehr in die Jahre und stößt längst an seine Grenzen. Etwas jünger ist der Schulungstrakt. 9535 Stunden Eigenleistung hatten Kameraden 1977...
Mehr Artikel