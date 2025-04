Große Menge Zigaretten aus Supermarkt in Falkenstein gestohlen

Die Diebe haben das Schloss zum Zigarettenschrank aufgebrochen.

Unbekannte Täter haben am Montag, 10. März, in Falkenstein eine große Menge Zigaretten aus einem Supermarkt gestohlen. Das berichtete die Polizei. Die Diebe hatten sich einen Markt an der Ferdinand-Lassalle-Straße zum Ziel genommen. Laut Polizeiangaben brachen sie gegen 7.20 Uhr das Schloss eines Zigarettenschranks auf. Sie entwendeten aus dem...