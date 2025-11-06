Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Goethe-Gymnasium findet eine Berufsmesse statt.
Im Goethe-Gymnasium findet eine Berufsmesse statt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Im Goethe-Gymnasium findet eine Berufsmesse statt.
Im Goethe-Gymnasium findet eine Berufsmesse statt. Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Gymnasium Auerbach zeigt Wege zum Beruf
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Messe zur Berufs- und Studienorientierung findet dort das zweite Mal getrennt vom Tag der offenen Tür statt. Was geboten wird.

Die Messe zur Berufs- und Studienorientierung im Goethe-Gymnasium Auerbach findet am Samstag, 8. November, von 9.30 bis 12.30 Uhr das zweite Mal getrennt vom Tag der offenen Tür statt. Eingeladen sind Schüler aus Oberschulen, Fachoberschulen und Gymnasien. 30 Anbieter mit Ständen und von Vorträgen wird es geben, heißt es aus dem Gymnasium....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
„Dringender Handlungsbedarf“: Kreis saniert Berufsschule in Rochlitz
Am Berufsschulzentrum in Rochlitz sind Gebäudeteile eingerüstet. Nun müssen zügig Fassaden und Dächer saniert werden.
Obwohl über die Zukunft des Schulstandortes nicht entschieden ist, will die Kreisverwaltung nun Millionen für die Sanierung des Gebäudekomplexes ausgeben. Investitionsstau betrifft noch mehr Schulen.
Jan Leißner
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:27 Uhr
4 min.
Gestalten statt verwalten: Neuendorf bleibt DFB-Boss
Bernd Neuendorf (v.r.) ist auf dem DFB-Bundestag im Amt des Präsidenten bestätigt worden.
Bernd Neuendorf geht in seine zweite Amtszeit als DFB-Präsident. Der 64-Jährige will den Verband nach Jahren der Konsolidierung fit für die Zukunft machen.
Eric Dobias und Ulrike John, dpa
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
07:00 Uhr
1 min.
Bildungsmesse in Chemnitz: Wohin soll es nach der Grundschule gehen?
Oberschule oder Gymnasium? Frei oder staatlich? Antworten auf diese Fragen gibt es auf der Bildungsmesse.
Oberschulen und Gymnasien stellen sich in der Messe Chemnitz vor. Künftige Fünftklässler können vor Ort mit Lehrern und Schülern sprechen.
Elisa Leimert
28.10.2025
2 min.
Zum zehnten Mal: Hunderte Schüler treffen auf Hochschulen und Unternehmen in Werdau
Zum zehnten Mal findet die Messe für Beruf und Studium im Werdauer Gymnasium statt.
Am 22. November wird das Gymnasium zur Anlaufstelle für Jugendliche aus der Region, die Studien- und Berufswege aus erster Hand erkunden wollen. Neu ist eine Praxiszone in der Sporthalle.
Jochen Walther
Mehr Artikel