„Ich freue mich, wenn es hagelt“: Wie ein Spätaussiedler zum Dellendoktor im Vogtland wurde

Rinat Brandt macht beschädigte Autos wieder schön und heile. Seine Kunst möchte er noch perfektionieren und am liebsten anderen weitergeben. Dafür vergrößert der Auerbacher sein Geschäft.

Die Stadt Auerbach hat jetzt ein Grundstück sehr günstig verkauft. Mit 58,07 Euro pro Quadratmeter liegt der Schulzenplatz im Ortsteil Rebesgrün sogar über dem geltenden Bodenrichtwert (42 Euro pro Quadratmeter). Rinat Brandt hat den mit 13 Garagen umsäumten Platz an der Hauptstraße nun für 55.000 Euro gekauft. Land zu besitzen, das sei...