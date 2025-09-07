Illegale Schmierereien an neuem Stromkasten: Wie ein Ort im Vogtland das künftig verhindern will

Neues Stromhäuschen und schon beschmiert. Mit welcher Idee die Gemeinde Neustadt das zukünftig verhindern möchte.

Der Ärger in Neustadt ist groß. Erst vor Kurzem wurde in dem Ort am früheren Gasthaus an der Oelsnitzer Straße ein neuer Stromkasten installiert. Es dauerte nicht lange, bis Sprayer die Türen des Kastens illegal mit Farbe besprühten. Darüber hat Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt (Wählervereinigung) in der jüngsten...