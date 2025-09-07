Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Illegale Schmierereien an neuem Stromkasten: Wie ein Ort im Vogtland das künftig verhindern will

Ein neuer Stromkasten in Neustadt ist mit Graffiti beschmiert worden.
Ein neuer Stromkasten in Neustadt ist mit Graffiti beschmiert worden. Bild: Florian Wunderlich
Ein neuer Stromkasten in Neustadt ist mit Graffiti beschmiert worden.
Ein neuer Stromkasten in Neustadt ist mit Graffiti beschmiert worden. Bild: Florian Wunderlich
Auerbach
Illegale Schmierereien an neuem Stromkasten: Wie ein Ort im Vogtland das künftig verhindern will
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neues Stromhäuschen und schon beschmiert. Mit welcher Idee die Gemeinde Neustadt das zukünftig verhindern möchte.

Der Ärger in Neustadt ist groß. Erst vor Kurzem wurde in dem Ort am früheren Gasthaus an der Oelsnitzer Straße ein neuer Stromkasten installiert. Es dauerte nicht lange, bis Sprayer die Türen des Kastens illegal mit Farbe besprühten. Darüber hat Neustadts Bürgermeister Bert Blechschmidt (Wählervereinigung) in der jüngsten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
4 min.
Ein Windpark im Vogtland? Neustadt lehnt Windräder im Waldgebiet ab – wie es jetzt weitergeht
Windräder über dem Vogtland-Wald? Dagegen wehrt sich Neustadt. Der Gemeinderat hat die Pläne für das Waldstück unweit des Bezelberges nun abgelehnt.
Bis zu sieben Windräder könnten zwischen Neustadt und Bergen bis 2030 entstehen. Dagegen wehrt sich Neustadt. Die „Freie Presse“ erklärt, was im Gespräch ist, warum man dagegen ist und die Besonderheit.
Florian Wunderlich
06.09.2025
2 min.
Mängel und Missstände an herrenlosem Haus: Was ein Ort im Vogtland nun vorhat
Im Neustädter Ortsteil Poppengrün steht besagtes Haus.
Das „Haus Weber“ in Poppengrün steht seit Jahren leer. Die Eigentümerin will es nicht mehr. Doch Gefahr durch Mängel ist in Verzug und Neustadt will handeln. Wie geht es weiter?
Florian Wunderlich
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:19 Uhr
3 min.
Deutschland zieht immer mehr ausländische Studierende an
Rund 17 Prozent aller 2,87 Millionen Studierenden in Deutschland kommen laut Statistischem Bundesamt aus dem Ausland. (Archivbild)
Magnet für ausländische Studierende, stark bei MINT-Abschlüssen, aber weiterhin eine große Kluft beim Bildungserfolg – eine jährliche OECD-Studie zeigt für Deutschland wie immer Licht und Schatten.
11:25 Uhr
2 min.
Sachsen startet Beteiligung für neuen Landesentwicklungsplan
Sachsens Landesentwicklungsplan soll novelliert werden - Ministerin Regina Kraushaar wirbt um konstruktive Zusammenarbeit. (Archivbild)
Wohnraum, Natur, Verkehr: Der neue Landesentwicklungsplan will vieles neu ordnen. Wer sich bis 12. Oktober einbringen kann und worum es bei der Beteiligung wirklich geht.
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Mehr Artikel