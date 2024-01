In Treuen brennt ein Gewächshaus

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz mussten Feuerwehr und Polizei am Montagabend ausrücken. Warum war ausgerechnet in dem Treibhaus ein Feuer ausgebrochen?

Zu einem Brand in einem Gewächshaus ist es am Montagabend in Treuen gekommen. Um 19.30 Uhr mussten sich Feuerwehr und Polizei deshalb auf den Weg in die Johann-Sebastian-Bach-Straße machen.