IT-Firma aus dem Vogtland entwickelt Software für Lebensmittelindustrie: „Wir sind einziger Anbieter in Deutschland“

Die Firma Quattronet arbeitet an einer Software, die für mehr Sicherheit sorgen soll. Warum die Entwickler dabei auf den Einsatz von KI verzichten und ihren Hauptsitz nun ins Vogtland verlegten.

Das Auerbacher Unternehmen Quattronet könnte sich schon bald einen Namen in der Lebensmittelindustrie machen. Derzeit entwickelt das Team zusammen mit einem Lebensmittelhersteller eine Software, für die die Vogtländer einziger Anbieter in Deutschland wären. Das Auerbacher Unternehmen Quattronet könnte sich schon bald einen Namen in der Lebensmittelindustrie machen. Derzeit entwickelt das Team zusammen mit einem Lebensmittelhersteller eine Software, für die die Vogtländer einziger Anbieter in Deutschland wären.