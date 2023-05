Kalender aus Anlass eines Jubiläums

Für das Pfingstsingen am Röthelstein in Beerheide hat sich die Arbeitsgruppe Chronik etwas Besonderes einfallen lassen. Weil es das Treffen seit 70 Jahren gibt, wird am Pfingstsonntag ein selbst entworfener, zeitloser Kalender verkauft. Zur jüngsten Ortschaftsratssitzung stellte Chronik-Mitglied und Ortsvorsteherin Bettina Groth den...