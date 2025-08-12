Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kuchenbäckerin aus Vogtland-Dorf: „Dieses Jahr zur Kirmes haben wir mal frei“

Heidrun Wolfrum mit einer fast fertigen Donauwelle. Fehlen nur noch die Buttercreme und die Schoko-Glasur.
Heidrun Wolfrum mit einer fast fertigen Donauwelle. Fehlen nur noch die Buttercreme und die Schoko-Glasur. Bild: Cornelia Henze
Auerbach
Kuchenbäckerin aus Vogtland-Dorf: „Dieses Jahr zur Kirmes haben wir mal frei“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn in Rützengrün Kirchweih ist, kommen Gäste auch von weiter her. Rumgesprochen hat sich, dass es dort leckeren Kuchen und eine einzigartige Bratwurst gibt. 2025 ist aber einiges anders.

Heidrun Wolfrum steht in ihrer Küche und wirft das Rührgerät an. Mehl, Zucker, Butter und die Eier, welche die eigenen Hühner gelegt haben, werden zu Teig. Darauf kommen Sauerkirschen, eine fluffige Buttercreme und ganz oben sitzt eine Schoko-Glasur. Fertig ist die Donauwelle. Den Kuchen verspeist am Kirmeswochenende (9./10. August) die...
