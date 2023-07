Kunden in Oelsnitz sauer: Frust am Commerzbank-Automat

Der Weg zum Bargeldautomat der Commerzbank im Oelsnitzer Elster-Center an der Plauenschen Straße 23a war für einen „Freie Presse“-Leser aus der Stadt (Name der Redaktion bekannt) in den vergangenen Wochen mit Frust verbunden. Dreimal suchte er den Service umsonst auf, schildert er: Der Automat war an, doch auf Berühren des Displays tat sich...