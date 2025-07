Kurz und knapp soll es sein: Wie Freibäder im Vogtland zum Verbot der langen Badehosen für Männer stehen

Im Freibad die richtige Badehose zu wählen, scheint für Männer einfach. Doch in Frankreich sind nur knappe Modelle erlaubt. Auch in Deutschland ziehen einige nach. Was Freibäder im Vogtland dazu sagen.

Für viele Menschen gehört der Besuch des Freibades zum Sommer einfach dazu. Die Wahl der richtigen Bekleidung schien dabei vor allem für Männer immer besonders leicht zu sein. Ob lange Schwimmshorts oder lieber knappe und eng sitzende Badehose – das war bislang vor allem eine Frage des persönlichen Geschmacks und des eigenen Wohlfühlens.