Laster fängt auf A 72 im Vogtland Feuer: Autobahn mehrere Stunden gesperrt

Die Autobahn 72 musste am Mittwoch bei Treuen für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ursache war ein brennender Sattelzug. In Richtung Hof staute sich der Verkehr bis Zwickau-West.

Ein brennender Sattelzug hat am Mittwoch auf der Autobahn 72 zwischen Treuen und Plauen-Ost zu erheblichen Staus in beiden Fahrtrichtungen geführt. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion in Zwickau mitteilte, fing gegen 12.45 Uhr der Auflieger des Lkw Feuer - verursacht durch einen Reifenschaden, passiert kurz nach der Anschlussstelle Treuen...