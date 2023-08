Massiver Wasserschaden beim DRK in Auerbach: „Wie im Katastrophenfall“

Ein Wasserrohrbruch hat beim DRK Göltzschtal zu großem Schaden in den Räumen in Auerbach geführt. Die Kleiderkammer für Bedürftige traf es besonders hart.

Mit einem massiven Wasserschaden kämpft das DRK Göltzschtal in den eigenen Räumen in Auerbach an der Bahnhofstraße. Besonders stark ist die Kleiderkammer für Bedürftige betroffen, denn die befand sich im Keller. „Alles ist durchnässt. Der Regen erschwerte die Aufräumarbeiten“, berichtet Stev Kitscha im Gespräch mit „Freie Presse“....