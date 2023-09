Mehrstündiger Stromausfall in Rodewisch: Was der Grund dafür ist

Halb Rodewisch ist seit Freitagmittag ohne Strom. Auch das Klinikum Rodewisch ist betroffen. Wie man dort trotzdem Patienten sicher versorgt.

Schon am Mittag war der Strom in Teilen Rodewischs weg. Zeitweise kehrte er zurück –- dann war er wieder verschwunden, wie Rodewischer berichten. Es handle sich um drei defekte Mittelspannungskabel vom Umspannwerk Auerbach nach Rodewisch, welches für die Havarie verantwortlich war, so Hagen Ruhmer, Pressesprecher von Mitnetz-Strom. 1630...