Motorhaube von Mazda in Treuen zerkratzt

Der oder die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die sich in Treuen Ende vergangener oder Anfang dieser Woche ereignet hat, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Wie die Pressestelle der Polizeidirektion Zwickau am Mittwoch mitteilte, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Dienstag, 12.40 Uhr, die Motorhaube eines Mazda zerkratzt, der auf...