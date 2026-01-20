MENÜ
  • Musikalisches Urgestein aus dem Vogtland feiert Bühnenjubiläum - Als faule Schüler noch Ohrfeigen bekamen

Joachim Tiepmar steht seit 60 Jahren auf der Bühne.
Naked Feet war auch im Ratskeller Rodewisch regelmäßig zu Gast.
Joachim Tiepmar (links) freut sich mit Sohn Jörg Tiepmar und Nicole Rau.
Auerbach
Musikalisches Urgestein aus dem Vogtland feiert Bühnenjubiläum - Als faule Schüler noch Ohrfeigen bekamen
Von Sylvia Dienel
Joachim Tiepmar aus Rodewisch gehört zu den Gründungsmitgliedern der Band Naked Feet. Seit 60 Jahren macht er Musik und denkt noch lange nicht ans Aufhören. Warum der Einstieg eine harte Schule war.

Ein Geburtstagsständchen zwischen Gartenstühlen und Terrasse. Ohne Schuhe an den Füßen. So sah die Geburtsstunde einer Band aus, die seit Sommer 2013 zur vogtländischen Musiklandschaft gehört und sich Naked Feet Music nennt. Geburtstagskind war Joachim Tiepmar. Bei den Ständchen-Lieferanten handelte es sich um sechs Rodewischer, Auerbacher...
