  • Nach 125 Jahren Vowalon im Vogtland gibt es Auf und Ab: „Nach Tschechien gehen wollen wir nicht“

Jens Liebold ist einer von 230 Vowalon-Mitarbeitern. Der Schichtführer in der Mischerei ist seit 1996 im Betrieb und wird am Samstag zur 125. Jubiläumsfeier mit dabei sein.
Jens Liebold ist einer von 230 Vowalon-Mitarbeitern. Der Schichtführer in der Mischerei ist seit 1996 im Betrieb und wird am Samstag zur 125. Jubiläumsfeier mit dabei sein. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Nach 125 Jahren Vowalon im Vogtland gibt es Auf und Ab: „Nach Tschechien gehen wollen wir nicht“
Redakteur
Von Cornelia Henze
Kunstleder aus Treuen geht um die Welt und beschert dem Hersteller dieses Jahr 50 Millionen Euro Umsatz. 2026 sogar 55 Millionen. Aber die Inhaber haben Sorgen - es gibt eine Ansage an die Politik.

125 Jahre Vowalon. Grund zum Feiern mit den Beschäftigten am Samstag. Die Geburtstagstorte von der Konditorei Schrader schmeckt so fantastisch wie sich die Nachrichten aus dem inhabergeführten Beschichtungsbetrieb anhören. 10 Millionen Quadratmeter Kunstleder pro Jahr erreichen 400 Kunden in Deutschland und 40 Exportländern und bringen 2025...
