Nach 125 Jahren Vowalon im Vogtland gibt es Auf und Ab: „Nach Tschechien gehen wollen wir nicht“

Kunstleder aus Treuen geht um die Welt und beschert dem Hersteller dieses Jahr 50 Millionen Euro Umsatz. 2026 sogar 55 Millionen. Aber die Inhaber haben Sorgen - es gibt eine Ansage an die Politik.

125 Jahre Vowalon. Grund zum Feiern mit den Beschäftigten am Samstag. Die Geburtstagstorte von der Konditorei Schrader schmeckt so fantastisch wie sich die Nachrichten aus dem inhabergeführten Beschichtungsbetrieb anhören. 10 Millionen Quadratmeter Kunstleder pro Jahr erreichen 400 Kunden in Deutschland und 40 Exportländern und bringen 2025...