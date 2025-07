Nach Brand einer Gartenhütte in Ellefeld: Was war die Ursache des Feuers?

War das Feuer in Ellefeld am Dienstag durch Brandstiftung verursacht worden? Der Besitzer der abgebrannten Gartenhütte hat daran Zweifel. Was die Polizei zum Hergang sagt.

Nach dem Brand einer Gartenhütte auf der Ellefelder Juchhöh am Dienstagnachmittag gibt es neue Details zum Hergang – eine Frage bleibt aber vorerst ungeklärt. Wegen eines brennenden Reisighaufens sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Ellefeld, Auerbach und Falkenstein am Dienstag gegen 15.30 Uhr zunächst alarmiert worden. Das Feuer hatte... Nach dem Brand einer Gartenhütte auf der Ellefelder Juchhöh am Dienstagnachmittag gibt es neue Details zum Hergang – eine Frage bleibt aber vorerst ungeklärt. Wegen eines brennenden Reisighaufens sind die Freiwilligen Feuerwehren aus Ellefeld, Auerbach und Falkenstein am Dienstag gegen 15.30 Uhr zunächst alarmiert worden. Das Feuer hatte...