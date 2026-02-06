MENÜ
  • Nach Debatte um Lifestyle-Teilzeit: CDU-Abgeordneter aus dem Vogtland sucht 20-Stunden-Kraft – und erntet süffisante Fragen

Sören Voigt hat eine Teilzeitstelle zu vergeben.
Auerbach
Nach Debatte um Lifestyle-Teilzeit: CDU-Abgeordneter aus dem Vogtland sucht 20-Stunden-Kraft – und erntet süffisante Fragen
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Falkensteiner Landtagsabgeordnete Sören Voigt hat einen Job in Teilzeit ausgeschrieben. Ist das die Lifestyle-Teilzeit, von der in seiner Partei jetzt so viel die Rede ist?

Die Steilvorlage war zu gut, um sie nicht zu nutzen. So haben es offenbar jene empfunden, die in dieser Woche auf dem Facebook-Profil des vogtländischen Landtagsabgeordneten Sören Voigt (CDU) dessen Stellenanzeige kommentierten. Der Abgeordnete aus Falkenstein sucht zurzeit einen Sachbearbeiter beziehungsweise eine Sachbearbeiterin in Teilzeit....
