Nach einem halben Jahr Bauzeit: Diese Straße in Auerbach ist jetzt wieder frei

Die Sanierung der Spartakusstraße in Auerbach zeigt Fortschritte. Der erste Abschnitt ist nach sechs Monaten Bauzeit nun fertiggestellt worden. Abgeschlossen ist das Millionenprojekt aber noch nicht.

Die zahlreichen Huckel und Schlaglöcher gehören der Vergangenheit an. Nach einem halben Jahr Bauzeit ist in Auerbach die Spartakusstraße wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Bauarbeiten auf dem etwa 320 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung zur Steinhalde und der Singer-Meisel-Straße hatten im Juni dieses Jahres begonnen....