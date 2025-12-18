MENÜ
Der sanierte Teil der Spartakusstraße aus der Luft.
Der sanierte Teil der Spartakusstraße aus der Luft. Bild: Hagen Hartwig
So sah die Spartakusstraße vor der Sanierung im Mai 2025 aus.
So sah die Spartakusstraße vor der Sanierung im Mai 2025 aus. Bild: David Rötzschke/Archiv
Verkehrsfreigabe der Spartakusstraße in Auerbach. Im Bild: Vertreter der Stadtverwaltung und der am Bau beteiligten Firmen.
Verkehrsfreigabe der Spartakusstraße in Auerbach. Im Bild: Vertreter der Stadtverwaltung und der am Bau beteiligten Firmen. Bild: Hagen Hartwig
Der sanierte Teil der Spartakusstraße aus der Luft.
Der sanierte Teil der Spartakusstraße aus der Luft. Bild: Hagen Hartwig
So sah die Spartakusstraße vor der Sanierung im Mai 2025 aus.
So sah die Spartakusstraße vor der Sanierung im Mai 2025 aus. Bild: David Rötzschke/Archiv
Verkehrsfreigabe der Spartakusstraße in Auerbach. Im Bild: Vertreter der Stadtverwaltung und der am Bau beteiligten Firmen.
Verkehrsfreigabe der Spartakusstraße in Auerbach. Im Bild: Vertreter der Stadtverwaltung und der am Bau beteiligten Firmen. Bild: Hagen Hartwig
Auerbach
Nach einem halben Jahr Bauzeit: Diese Straße in Auerbach ist jetzt wieder frei
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Die Sanierung der Spartakusstraße in Auerbach zeigt Fortschritte. Der erste Abschnitt ist nach sechs Monaten Bauzeit nun fertiggestellt worden. Abgeschlossen ist das Millionenprojekt aber noch nicht.

Die zahlreichen Huckel und Schlaglöcher gehören der Vergangenheit an. Nach einem halben Jahr Bauzeit ist in Auerbach die Spartakusstraße wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Bauarbeiten auf dem etwa 320 Meter langen Abschnitt zwischen der Einmündung zur Steinhalde und der Singer-Meisel-Straße hatten im Juni dieses Jahres begonnen....
