Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Nach Ermittlungen gegen Vogtländer wegen Nazi-Parole: Was kam bei Dienstaufsichtsbeschwerde gegen zwei Staatsanwälte raus?

Die Staatsanwaltschaft Zwickau durfte selbst entscheiden, ob ihre Staatsanwälte rechtlich sauber und mit Augenmaß vorgegangen sind.
Die Staatsanwaltschaft Zwickau durfte selbst entscheiden, ob ihre Staatsanwälte rechtlich sauber und mit Augenmaß vorgegangen sind. Bild: Torsten Piontkowski
Die Staatsanwaltschaft Zwickau durfte selbst entscheiden, ob ihre Staatsanwälte rechtlich sauber und mit Augenmaß vorgegangen sind.
Die Staatsanwaltschaft Zwickau durfte selbst entscheiden, ob ihre Staatsanwälte rechtlich sauber und mit Augenmaß vorgegangen sind. Bild: Torsten Piontkowski
Auerbach
Nach Ermittlungen gegen Vogtländer wegen Nazi-Parole: Was kam bei Dienstaufsichtsbeschwerde gegen zwei Staatsanwälte raus?
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 55-jähriger Handwerker beschäftigte im Alleingang Sachsens Justiz. Ohne Rechtsanwalt wehrte er sich erfolgreich gegen Nazi-Vorwürfe - und ging dann seinerseits gegen zwei Zwickauer Staatsanwälte vor.

Zweimal hat die Staatsanwaltschaft Zwickau Anlauf genommen, um einen 55-jährigen Vogtländer wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor Gericht zu bringen. Zweimal ist die Staatsanwaltschaft mit ihrem Ansinnen gescheitert. Und plötzlich waren die staatlichen Ankläger selbst Gegenstand von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
4 min.
Einbruchsserie im Vogtland: Muss der Fahrer der Bande ins Gefängnis?
Bei einer Einbruchsserie sind unzählige Geschäfte in verschiedenen vogtländischen Städten aufgebrochen worden.
Sie schlugen in Auerbach, Reichenbach, Netzschkau und weiteren Orten zu. Vor dem Landgericht fand am Mittwoch der Prozess gegen den Mann statt, der das Fluchtauto der Bande gesteuert hat.
Gunter Niehus
28.08.2025
4 min.
Nazi-Vorwürfe gegen vogtländischen Handwerker: Staatsanwälte scheitern mit ihrer Anklage in zwei Instanzen
Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft: Das Amtsgericht Auerbach lehnte die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen den 55-Jährigen ab.
Die Staatsanwaltschaft Zwickau hält einem 55-Jährigen aus dem Vogtland die Nutzung einer NS-Parole vor. Amtsgericht und Landgericht weisen die Anklage indes zurück. Der juristische Konflikt schwelt weiter.
Ulrich Riedel
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
Mehr Artikel