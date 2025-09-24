Nach Ermittlungen gegen Vogtländer wegen Nazi-Parole: Was kam bei Dienstaufsichtsbeschwerde gegen zwei Staatsanwälte raus?

Auerbach
Ein 55-jähriger Handwerker beschäftigte im Alleingang Sachsens Justiz. Ohne Rechtsanwalt wehrte er sich erfolgreich gegen Nazi-Vorwürfe - und ging dann seinerseits gegen zwei Zwickauer Staatsanwälte vor.
Zweimal hat die Staatsanwaltschaft Zwickau Anlauf genommen, um einen 55-jährigen Vogtländer wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor Gericht zu bringen. Zweimal ist die Staatsanwaltschaft mit ihrem Ansinnen gescheitert. Und plötzlich waren die staatlichen Ankläger selbst Gegenstand von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.