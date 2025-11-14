Nach Hotelschließung in Falkenstein: Im Restaurant geht es ab Freitag weiter

Das Hotel bleibt zu, das Restaurant ist ab Freitag wieder auf. Mit welchem ganz besonderen Burger das Team der Gaststätte „Zum Falken“ am Wochenende die Gäste lockt.

Etwas seltsam ist es für Michael Ammerschuber am Freitag schon gewesen. „Ich bin früh heruntergekommen und es gab kein Frühstück“, sagt der ehemalige Chef des „Hotels Falkenstein“. „Auch als ich in der Nacht angekommen bin und alles war dunkel – schon irgendwie komisch.“ Seit Ende Oktober ist das Hotel an der Amtsstraße zu....