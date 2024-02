Nach Strafanzeige von Bundestagsvizepräsidentin Magwas wegen Beleidigung: Grüne im Vogtland machen weitere Fälle von Hass und Hetze öffentlich

Hass, Hetze und Herabwürdigung treffen nicht nur prominente Politiker. Auch ehrenamtliche Mandatsträger sehen sich damit konfrontiert. Was in einem Drohbrief an Grüne im Vogtland steht.

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen im Vogtland hat die Strafanzeige von Bundesvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) gegen den Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner (AfD) wegen mutmaßlich beleidigender Äußerungen gegen sie als „mutigen Schritt" begrüßt. Magwas hatte betont, dass der „Gossenjargon der AfD" für sie nicht...