  • Nachts im Vogtland - Unbekannte lassen Pferde frei: „Da hätte richtig viel passieren können“

Fühlen sich auch bei klirrender Kälte wohl: Pony Eddy und Kaltblut Gerda, dazwischen Lukas Scholz.
Lukas Scholz auf der Weide, die zur Zielscheibe wurde. Im Hintergrund liegt die Oelsnitzer Straße.
Gut isoliert: Schnee taut nicht, wenn er auf dichtes Pferdewinterfell fällt.
Auerbach
Nachts im Vogtland - Unbekannte lassen Pferde frei: „Da hätte richtig viel passieren können“
Von Sylvia Dienel
Gleich vier Mal ist eine Weide am Pferdehof Scholz bei Neustadt geöffnet und dabei beträchtlicher Schaden angerichtet worden. Warum erst bei letzten Mal Anzeige erstattet wurde.

Wer hat es auf den Pferdehof Scholz im Neustädter Ortsteil Oberwinn abgesehen? Das fragt sich die Eigentümerfamilie spätestens seit dem dritten von insgesamt vier Vorfällen, bei denen nachts eine Koppel am Reitplatz geöffnet, Pferde in die Freiheit entlassen und beträchtlicher Schaden angerichtet wurde. Die letzte Tat ereignete sich wenige...
