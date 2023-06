Netz und Kescher stoppen Plasteenten

Auerbach.

Die restlichen der insgesamt 95 Plasteenten des Entenrennens in der Göltzsch vom Kindertag in Auerbach kommen nicht eines Tages in der Elbe und später in der Nordsee an. Diese Befürchtung hatte ein Leser des Beitrags "Kinderfest: Familien mögen es entspannt" in der "Freien Presse" vom Freitag geäußert. Zum Stoppen der Kunststofftiere gab es laut Hagen Hartwig zwei Sicherungslinien: "Zuerst standen Frauen mit Keschern in dem kalten Wasser und fischten die Enten damit heraus. Und danach war sicherheitshalber noch ein Netz durch die Göltzsch gespannt", so der Stadtsprecher. (dien/lh)