ZEITUNG
  • |
  Vogtland
  • |
  Auerbach
  • |

  Neue Doppelspitze bei Auerbacher Wohnungsanbieter: „Wir freuen uns, dass Sie sich das zutrauen"

Alexander Poller und Dagmar Blechschmidt leiten die Wohnbau nun gemeinsam.
Alexander Poller und Dagmar Blechschmidt leiten die Wohnbau nun gemeinsam. Bild: David Rötzschke
Alexander Poller und Dagmar Blechschmidt leiten die Wohnbau nun gemeinsam.
Alexander Poller und Dagmar Blechschmidt leiten die Wohnbau nun gemeinsam. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Neue Doppelspitze bei Auerbacher Wohnungsanbieter: „Wir freuen uns, dass Sie sich das zutrauen"
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Geschäftsführung der Auerbacher Wohnbau GmbH wird erweitert. Die langjährige Unternehmenschefin Dagmar Blechschmidt bekommt Verstärkung. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist.

Zuwachs in der Führungsetage der Auerbacher Wohnbau GmbH: Die langjährige Geschäftsführerin des Unternehmens, Dagmar Blechschmidt, bekommt ab sofort Unterstützung. Der Auerbacher Stadtrat hat in seiner Januar-Sitzung grünes Licht für eine Doppelspitze gegeben. Die Position als zweiter Geschäftsführer übernimmt Alexander Poller aus...
