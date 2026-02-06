Neue Doppelspitze bei Auerbacher Wohnungsanbieter: „Wir freuen uns, dass Sie sich das zutrauen“

Auerbach
Die Geschäftsführung der Auerbacher Wohnbau GmbH wird erweitert. Die langjährige Unternehmenschefin Dagmar Blechschmidt bekommt Verstärkung. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist.
Zuwachs in der Führungsetage der Auerbacher Wohnbau GmbH: Die langjährige Geschäftsführerin des Unternehmens, Dagmar Blechschmidt, bekommt ab sofort Unterstützung. Der Auerbacher Stadtrat hat in seiner Januar-Sitzung grünes Licht für eine Doppelspitze gegeben. Die Position als zweiter Geschäftsführer übernimmt Alexander Poller aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.