Neue Kletterwald-Parcours mit dem besonderen Kick

Der Kletterwald am Ifa-Ferienpark in Schöneck wird immer attraktiver. Zwei von sechs Kletterstrecken sind in diesem Jahr neu.

Zwischen den Bäumen im Kletterwald Schöneck am Ifa Ferienpark hat sich in den letzten Wochen so einiges getan. Betreiber Alexander Jahn und sein Team haben die Zeit vor dem Saisonstart genutzt, um neue Kletterstrecken und Elemente zu bauen.