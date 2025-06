Neuer Standort für Kfz-Betrieb aus dem Vogtland: „Hier habe ich einen Quantensprung gemacht“

Nach vielen Jahren in einem veralteten Gebäude ist der Ellefelder Betrieb „Ronny‘s Garage“ umgezogen. Die neue Halle bringt viele Vorteile. Doch der Weg dahin war nicht einfach.

Größer, moderner und für seine Kunden besser zu erreichen, ist die neue Werkstatt, in der Ronny Wuschek nun Fahrzeuge wieder auf Vordermann bringt. Der Kfz-Meisterbetrieb „Ronny‘s Garage“ ist Anfang Mai innerhalb Ellefelds von der Hauptstraße an den Reumtengrüner Weg umgezogen, unweit des Auerbacher Flugplatzes. Am alten Standort konnte...