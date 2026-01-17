Neujahrsempfang in Auerbach: Kino ist Sorgenkind, aber es gibt Hoffnung – und eine Botschaft aus Dresden

Der Baustart der Landesgartenschau und die Sanierung des Waldsportbads bringen 2026 frischen Wind in Auerbach. Hoffnung gibt es für das Kino. Die wichtigsten Punkte des Neujahrsempfangs.

Die Zeiten sind nicht einfach. Herausforderungen gibt es für Kommunen zur Genüge. Diese machen auch vor Auerbach nicht Halt. Doch die Kreisstadt hat vieles, worauf sie stolz sein kann. Die Erfolge des letzten Jahres hob Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) am Freitagabend zum Neujahrsempfang in der Kulturfabrik hervor.