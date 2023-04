Neustart nach 30 Jahren: Wie das Treuener Jugendzentrum Juzet junge Leute zurück ins Haus holen will

Juzet - den Namen kennt in Treuen wohl jeder. Wer unter 50 ist und in Treuen aufgewachsen, hat das Haus an der Friedensstraße als junger Mensch vielleicht sogar selbst besucht. Denn seit 30 Jahren ist das Kinder- und Jugendzentrum Treuener Land die feste Adresse für Freizeitarbeit in Treuen und Umgebung.