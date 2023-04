OB-Sprechstunde: Angebot erweitert

Oberbürgermeister Jens Scharff (parteilos) erweitert sein Gesprächsangebot an die Auerbacher Bürger. Deshalb verlässt er am kommenden Donnerstag, den 4. Mai, das Rathaus und steht zusammen mit Fachbereichsleitern den Bürgern von 9 bis 12 Uhr auf dem Neumarkt Rede und Antwort, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit....