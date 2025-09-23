Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Unfall in Auerbach zog größere Folgen nach sich.
Ein Unfall in Auerbach zog größere Folgen nach sich.
Auerbach
Öl sickert ins Trinkwasserschutzgebiet nach Unfall in Auerbach
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein 43-Jähriger war mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Was dann geschehen musste.

Ein Verkehrsunfall im Trinkwasserschutzgebiet hat am Montag umfangreiche Nacharbeiten erfordert. Ein 43-jähriger Fahrer eines VW ist laut Polizei gegen 18.30 Uhr auf der Schallerbachstraße in Auerbach auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und von der Straße abgekommen. Der Wagen überfuhr einen Grünstreifen und fuhr auf eine Leitplanke...
