Offenes Atelier zu Pfingsten: Alte Stickerei Grünbach hebt Schatz der vogtländischen Textilindustrie

"Kunst offen in Sachsen" markiert auch 2023 den Saisonauftakt in der Alten Stickerei in Grünbach. Neben Kunst von Peter Matthias Zängerlein können Besucher dort am Pfingstwochenende eine besonderes Entdeckung machen.

Bunt sind nicht nur die Arbeiten von Peter Matthias Zängerlein, die Pfingsten die Wände des früheren Maschinensaales der Alten Stickerei Grünbach schmücken. Bunt ist auch der Ausflug in die vogtländische Textilindustrie, der die Ausstellung im Grünbacher Kulturort ergänzt. Bunt sind nicht nur die Arbeiten von Peter Matthias Zängerlein, die Pfingsten die Wände des früheren Maschinensaales der Alten Stickerei Grünbach schmücken. Bunt ist auch der Ausflug in die vogtländische Textilindustrie, der die Ausstellung im Grünbacher Kulturort ergänzt.