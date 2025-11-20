Pfarrerin aus dem Vogtland bittet Missbrauchsopfer um Verzeihung: „Unsere Kirchgemeinde ist schuldig geworden“

Denis Kirchhoff outet sich als Opfer sexueller Übergriffe. Er berichtet, was vor 40 Jahren zwischen Orgel und Sakristei geschah. Die Kirche entschuldigt sich. Was der Betroffene aber vor allem will.

Für Jahrzehnte war es da schwarz in seinem Kopf. Eine dunkle Stelle, die verbarg, was geschah, als er 14 war. Geschehen war es im vermeintlich geschützten Raum seiner Auerbacher Laurentius-Kirchgemeinde. Zwischen Orgelbank und Sakristei. Denis Kirchhoff ist um die 50, als er 2020 erstmals auf einer kirchlichen Radfreizeit darüber spricht:...