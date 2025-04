Rammstein mögen sie nicht alle - Vogtländischem Heimatverein gelingt Generationswechsel

Was viele andere plagt, können die Reumtengrüner Heimatfreunde nicht von sich behaupten: Seit ihrer Gründung 2010 hat sich die Mitgliederzahl verfünffacht und das Durchschnittsalter verringert.

Zwölf Frauen und Männer sitzen am Tisch und unterzeichnen die Gründungsurkunde. So geschehen 2010. Heute würde der Platz auf dem Papier nicht reichen. Denn seit der ersten Stunde des Reumtengrüner Heimatvereins sind nicht nur 15 Jahre vergangen, die Mitgliederzahl hat sich auch drastisch verändert. Inzwischen sind es 60, also fünf Mal so...