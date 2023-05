Rat vergibt Aufträge für Kitaumbau

Kottengrün.

Der Gemeinderat von Werda tagt am heutigen Dienstag, ab 18.30 Uhr, im Vereinssaal der Sportlerheims Kottengrün, Badstraße 13. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem mehrere Vergaben für den Um- und Anbau der Kita der Gemeinde wie die Lose Spielgeräte, Radonschutz, Möblierung und Malerarbeiten. Zudem wird über einen Nachtrag für Fliesenlegerarbeiten in den Sanitäranlagen des Freibads Kottengrün beraten. Am Ende der öffentlichen Sitzung gibt es eine Bürgerfragestunde. (lh)