Reparatur von Teichböschung

Bergen.

Der Gemeinderat von Bergen tritt am Dienstag, ab 19 Uhr, im Ratssaal des Rathauses zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Teilreparatur der Teichböschung im Bürgerpark der Gemeinde. Weiterhin werden die Tiefbauarbeiten zur Instandsetzung der Alten Werdaer Straße und die Kronenpflege am Laubbaumbestand vergeben. Am Ende der öffentlichen Sitzung gibt es eine Bürgerfragestunde. (lh)