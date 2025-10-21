Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Schluss für Konzerte, Hochzeiten und Kunst? Veranstaltungsort in Auerbach steht vor dem Aus

Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach wird künftig nicht mehr von der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH betrieben. Offen ist derzeit, ob und wie es weitergeht.
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach wird künftig nicht mehr von der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH betrieben. Offen ist derzeit, ob und wie es weitergeht. Bild: David Rötzschke
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach wird künftig nicht mehr von der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH betrieben. Offen ist derzeit, ob und wie es weitergeht.
Die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach wird künftig nicht mehr von der kreiseigenen Vogtland Kultur GmbH betrieben. Offen ist derzeit, ob und wie es weitergeht. Bild: David Rötzschke
Auerbach
Schluss für Konzerte, Hochzeiten und Kunst? Veranstaltungsort in Auerbach steht vor dem Aus
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Auerbach wollte die Göltzschtalgalerie ab 2026 in Eigenregie betreiben. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Von der Leiterin des Hauses gab es schon Abschiedsworte. Warum das Ende droht.

Anfang November begeht die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach als Kultureinrichtung ihren 33. Jahrestag – doch die Feierlaune dürfte sich in Grenzen halten. Denn so, wie es derzeit aussieht, wird die Einrichtung Ende des Jahres auf unbestimmte Zeit schließen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
29.09.2025
5 min.
Umfrage zur Zukunft der Auerbacher Innenstadt: „Die Leute wünschen sich Großstadt-Feeling“
Was wünschen sich die Auerbacher von ihrer Innenstadt? Das haben Studenten aus Plauen nun in Erfahrung gebracht.
Was wünschen sich Menschen in der Innenstadt? Die Ergebnisse einer Passantenbefragung in Auerbach überraschen wenig. Welche Ideen laut wurden und warum Tempo bei der Umsetzung nicht zu erwarten ist.
Florian Wunderlich
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
14.10.2025
4 min.
Auerbach gibt einem Bad den Todesstoß: „Das ist unser Zombie“
Endgültiger Abschied vom Waldbad Brunn? Aus dem Bäder-Konzept ist dieses Bad nun rausgeflogen. Aber die Stadt Auerbach ist verpflichtet, für Nachnutzung oder Rückbau zu sorgen.
Zwei Freibäder erhalten und ein Mini-Lehrschwimmbad: Dazu hat sich Auerbachs Stadtrat bekannt. Schwer taten sich einige, dem dritten Bad ade zu sagen. An den Beschluss ist eine Bedingung geknüpft.
Cornelia Henze
Mehr Artikel