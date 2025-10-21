Schluss für Konzerte, Hochzeiten und Kunst? Veranstaltungsort in Auerbach steht vor dem Aus

Auerbach
Die Stadt Auerbach wollte die Göltzschtalgalerie ab 2026 in Eigenregie betreiben. Danach sieht es derzeit aber nicht aus. Von der Leiterin des Hauses gab es schon Abschiedsworte. Warum das Ende droht.
Anfang November begeht die Göltzschtalgalerie Nicolaikirche in Auerbach als Kultureinrichtung ihren 33. Jahrestag – doch die Feierlaune dürfte sich in Grenzen halten. Denn so, wie es derzeit aussieht, wird die Einrichtung Ende des Jahres auf unbestimmte Zeit schließen.
