Schulleiter vor der Auerbacher Ausbildungsmesse: „Diese Berufsbilder bekommen die Schüler zu Hause vorgelebt“

Drei Oberschulen laden über 100 Unternehmen am 12. März in die Schloss-Arena ein. Teenager finden dort vielleicht ihren künftigen Arbeitgeber. Diese Firmen haben zugesagt.

In Sachen Berufs- und Ausbildungsmesse sind die Auerbacher Seminar- und Scholl-Oberschulen sowie die Trützschler-Oberschule aus Falkensteins schon ausgefuchste Macher. Die sechste Auflage steigt am 12. März von 13 bis 18 Uhr in der Auerbacher Schloss-Arena. 105 Arbeitgeber wollen dort ihren künftigen Azubi treffen. Acht- bis Zehntklässler...