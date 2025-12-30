Schwerer Unfall in Auerbach: Winterdienstfahrzeug und Pkw kollidiert

Die Klingenthaler Straße war in den Morgenstunden für lange Zeit gesperrt. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Am frühen Morgen ist es in Auerbach auf der Klingenthaler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 5 Uhr prallten laut Erstinformationen der Polizei ein Winterdienstfahrzeug vom Typ Multicar und ein Audi zusammen.