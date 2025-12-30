MENÜ
Wegen eines Unfalls ist die Klingenthaler Straße in Auerbach gesperrt gewesen.
Wegen eines Unfalls ist die Klingenthaler Straße in Auerbach gesperrt gewesen. Bild: Marijan Murat/dpa
Auerbach
Schwerer Unfall in Auerbach: Winterdienstfahrzeug und Pkw kollidiert
Von Jonas Patzwaldt
Die Klingenthaler Straße war in den Morgenstunden für lange Zeit gesperrt. Was bisher zum Unfall bekannt ist.

Am frühen Morgen ist es in Auerbach auf der Klingenthaler Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz vor 5 Uhr prallten laut Erstinformationen der Polizei ein Winterdienstfahrzeug vom Typ Multicar und ein Audi zusammen.
