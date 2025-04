Schwerer Unfall: Zwei Autos kollidieren in Auerbach - ein Verletzter

Polizei und Feuerwehr rückten am Samstagabend in den Ortsteil Sorga aus. Was bisher zu dem Unfall bekannt ist.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 20 Uhr im Auerbacher Ortsteil Sorga ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, sei ein 50-Jähriger mit einem schwarzen Skoda auf der Alten Rützengrüner Straße unterwegs gewesen und habe an der Kreuzung Kohlenstraße die Vorfahrt ungenügend beachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einem weißen... Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag gegen 20 Uhr im Auerbacher Ortsteil Sorga ereignet. Wie die Polizei auf Anfrage erklärte, sei ein 50-Jähriger mit einem schwarzen Skoda auf der Alten Rützengrüner Straße unterwegs gewesen und habe an der Kreuzung Kohlenstraße die Vorfahrt ungenügend beachtet. Es kam zum Zusammenstoß mit einem weißen...