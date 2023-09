Sicherheit nicht mehr gewährleistet: Falkensteiner Oberschule erhält neue Fluchttreppe

Der Stadtrat Falkenstein hat den Weg frei gemacht für Bauvorhaben an der Oberschule und im Garten des Kindergartens in Oberlauterbach.

Gebrochene und lockere Stufen – die Nebeneingangstreppe an der Trützschler-Oberschule in Falkenstein muss saniert werden. Der Stadtrat Falkenstein hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Baumaßnahme gegeben. „Die Treppe ist in einem Zustand, in dem die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist“, sagte Bürgermeister Marco...