So geht es weiter mit diesem Kino im Vogtland

Film-Freunde hatten das Auerbacher „Rekord“ fast schon aufgegeben. Aber am 17. Juli öffnet es wieder nach zweimonatiger Schließzeit. Dafür gibt es diesen Grund.

Seit Anfang dieses Jahres stockt der Kino-Betrieb in Auerbach. Zwei Mal war länger geschlossen. Das erste Mal im Winter, zuletzt seit dem 1. Mai. Am Montag verkündete Kino-Betreiberin Katharina Repp die freudige Nachricht: „Wir sind wieder da“. Ab diesem Donnerstag, 17. Juli, gehen die Kino-Frau und ihr Team mit sieben Filmen an den...