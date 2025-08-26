Spricht ein Fremder Kinder im Göltzschtal an? Was die Polizei dazu sagt

In sozialen Netzwerken tauchten zuletzt Meldungen über einen Fall auf, der im Auerbacher Raum passiert sein soll. Was die Polizei dazu weiß und welchen Appell sie an Eltern und Schulen richtet.

In sozialen Netzwerken kursieren seit einigen Tagen Meldungen über eine Person, die ein Kind aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und zum Einsteigen in sein Auto gelockt haben soll. Dieser Fall soll sich vergangene Woche im Göltzschtal ereignet haben.