Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lockt ein Fremder Kinder mit Süßigkeiten? Die Polizei geht Hinweisen nach (Symbolfoto).
Lockt ein Fremder Kinder mit Süßigkeiten? Die Polizei geht Hinweisen nach (Symbolfoto). Bild: Symbolfoto: Mascha Brichta/dpa/Archiv
Lockt ein Fremder Kinder mit Süßigkeiten? Die Polizei geht Hinweisen nach (Symbolfoto).
Lockt ein Fremder Kinder mit Süßigkeiten? Die Polizei geht Hinweisen nach (Symbolfoto). Bild: Symbolfoto: Mascha Brichta/dpa/Archiv
Auerbach
Spricht ein Fremder Kinder im Göltzschtal an? Was die Polizei dazu sagt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In sozialen Netzwerken tauchten zuletzt Meldungen über einen Fall auf, der im Auerbacher Raum passiert sein soll. Was die Polizei dazu weiß und welchen Appell sie an Eltern und Schulen richtet.

In sozialen Netzwerken kursieren seit einigen Tagen Meldungen über eine Person, die ein Kind aus einem Fahrzeug heraus angesprochen und zum Einsteigen in sein Auto gelockt haben soll. Dieser Fall soll sich vergangene Woche im Göltzschtal ereignet haben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
4 min.
Polizei eröffnet Dienststelle im Vogtland nach zwei Jahren wieder: „Ich bin froh, dass der Standort erhalten bleibt“
Die Bürgerpolizisten Kessy Schaar und Rüdiger Riedel sind zurück in ihrer Dienststelle in Falkenstein.
Die Polizei hat ihren Standort in Falkenstein wiedereröffnet. Warum die Dienststelle zwei Jahre geschlossen war und welche Themen die Bevölkerung und die Bürgerpolizisten derzeit umtreiben.
Florian Wunderlich
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
14.08.2025
2 min.
Mysteriöser Chemiegeruch: Zwickauer rätseln um nächtlichen Vorfall
Polizisten rückten in Zwickau nachts aufgrund eines seltsamen Geruchs aus.
Einen kräftigen chemischen Geruch haben mehrere Zwickauer in der vergangenen Nacht wahrgenommen. Er rief Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Die Ursache gibt jedoch Rätsel auf.
Elsa Middeke
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
Mehr Artikel