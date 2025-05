Straßenbau und einiges mehr: Was Werda demnächst stemmen will

Die Werdaer Straße in Kottengrün muss bis nächstes Jahr auf ihre Sanierung warten. Im Haushaltsentwurf ist sie schon jetzt Thema und mit etwa 400.000 Euro berücksichtigt. Was steht sonst noch an?

Große Sprünge kann Werda nicht machen. Es sei aber wieder gelungen, alle geplanten und dringend notwendigen Vorhaben im Doppelhaushalt unterzubringen, sagte Bürgermeisterin Carmen Reiher (CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Da stand der Entwurf für 2025 und 2026 auf der Tagesordnung. Weil das Minus von etwa 61.000 Euro und 52.000 Euro mit... Große Sprünge kann Werda nicht machen. Es sei aber wieder gelungen, alle geplanten und dringend notwendigen Vorhaben im Doppelhaushalt unterzubringen, sagte Bürgermeisterin Carmen Reiher (CDU) zur jüngsten Gemeinderatssitzung. Da stand der Entwurf für 2025 und 2026 auf der Tagesordnung. Weil das Minus von etwa 61.000 Euro und 52.000 Euro mit...