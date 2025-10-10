Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Streit über Auerbacher Bad: Jetzt spricht der frühere Vorsitzende des Fördervereins

Das Waldbad in Brunn wird nun doch nicht saniert. Was passiert statt dessen?
Bild: David Rötzschke/Archiv
Das Waldbad in Brunn wird nun doch nicht saniert. Was passiert statt dessen?
Bild: David Rötzschke/Archiv
Auerbach
Streit über Auerbacher Bad: Jetzt spricht der frühere Vorsitzende des Fördervereins
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zukunft des Waldbads Brunn ist nach wie vor offen. Dies stößt auf Kritik. Wo es am Montag vermutlich Neues zum Thema gibt.

„Verantwortungslos, kurzsichtig und zum Schaden der Stadt“ - mit den Worten beschreibt der frühere Vorsitzende des Fördervereins „Hallen- und Freibad Auerbach-Brunn“, Volker Mieth, das Handeln von Stadtrat und Stadtverwaltung. Er bezieht sich auf die Weigerung des Rathauses, über Pläne für das seit 2022 geschlossene Bad zu sprechen....
