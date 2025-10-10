Streit über Auerbacher Bad: Jetzt spricht der frühere Vorsitzende des Fördervereins

Die Zukunft des Waldbads Brunn ist nach wie vor offen. Dies stößt auf Kritik. Wo es am Montag vermutlich Neues zum Thema gibt.

„Verantwortungslos, kurzsichtig und zum Schaden der Stadt“ - mit den Worten beschreibt der frühere Vorsitzende des Fördervereins „Hallen- und Freibad Auerbach-Brunn“, Volker Mieth, das Handeln von Stadtrat und Stadtverwaltung. Er bezieht sich auf die Weigerung des Rathauses, über Pläne für das seit 2022 geschlossene Bad zu sprechen.... „Verantwortungslos, kurzsichtig und zum Schaden der Stadt“ - mit den Worten beschreibt der frühere Vorsitzende des Fördervereins „Hallen- und Freibad Auerbach-Brunn“, Volker Mieth, das Handeln von Stadtrat und Stadtverwaltung. Er bezieht sich auf die Weigerung des Rathauses, über Pläne für das seit 2022 geschlossene Bad zu sprechen....