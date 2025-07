SUV flüchtet nach Zusammenstoß in Auerbach

Ein dunkler SUV rammt einen roten Mazda und flüchtet. Der Vorfall ereignete sich auf der Schallerbachstraße. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Unfallflucht. Am Dienstag gegen 14.30 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem roten Mazda auf der Schallerbachstraße in Auerbach unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm mittig auf der Fahrbahn ein dunkler Crossover-SUV entgegen. Trotz Ausweichens konnte der Mazda-Fahrer den Unfall nicht vermeiden. Es kam zur...