Tornado zieht durchs Vogtland, Sturm reißt Bäume und Baugerüst um, viel Sonne und zu wenig Regen: So war das Wetter 2025

Erneut hat das Vogtland ein eisiges Wochenende erlebt. Vor rund einem Jahr war es allerdings deutlich kälter. Ein Blick auf das Wetter 2025 zeigt, dass vor allem zwei Unwetter für Aufsehen sorgten.

Der heißeste Tag: In der ersten Woche der Sommerferien erreichte eine kurze, aber intensive Hitzewelle Deutschland. Diese brachte am 2. Juli die höchsten Temperaturen des Jahres im Vogtland. Am heißesten ist es mit 35,7 Grad Celsius an der Wetterstation in Plauen gewesen. In Treuen wurden 34,4 Grad und im Bad Elsteraner Ortsteil Sohl 33,5 Grad... Der heißeste Tag: In der ersten Woche der Sommerferien erreichte eine kurze, aber intensive Hitzewelle Deutschland. Diese brachte am 2. Juli die höchsten Temperaturen des Jahres im Vogtland. Am heißesten ist es mit 35,7 Grad Celsius an der Wetterstation in Plauen gewesen. In Treuen wurden 34,4 Grad und im Bad Elsteraner Ortsteil Sohl 33,5 Grad...