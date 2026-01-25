MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Auerbach
  • |

  • Tornado zieht durchs Vogtland, Sturm reißt Bäume und Baugerüst um, viel Sonne und zu wenig Regen: So war das Wetter 2025

Rund um Auerbach hat eine Unwetterfront im Juni zahlreiche Bäume umstürzen lassen.
Rund um Auerbach hat eine Unwetterfront im Juni zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Bild: Thomas Rosin/Archiv
Rund um Auerbach hat eine Unwetterfront im Juni zahlreiche Bäume umstürzen lassen.
Rund um Auerbach hat eine Unwetterfront im Juni zahlreiche Bäume umstürzen lassen. Bild: Thomas Rosin/Archiv
 6 Bilder
Auerbach
Tornado zieht durchs Vogtland, Sturm reißt Bäume und Baugerüst um, viel Sonne und zu wenig Regen: So war das Wetter 2025
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Erneut hat das Vogtland ein eisiges Wochenende erlebt. Vor rund einem Jahr war es allerdings deutlich kälter. Ein Blick auf das Wetter 2025 zeigt, dass vor allem zwei Unwetter für Aufsehen sorgten.

Der heißeste Tag: In der ersten Woche der Sommerferien erreichte eine kurze, aber intensive Hitzewelle Deutschland. Diese brachte am 2. Juli die höchsten Temperaturen des Jahres im Vogtland. Am heißesten ist es mit 35,7 Grad Celsius an der Wetterstation in Plauen gewesen. In Treuen wurden 34,4 Grad und im Bad Elsteraner Ortsteil Sohl 33,5 Grad...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:00 Uhr
4 min.
Bekannter TV-Moderator und Aprés-Ski-Party im Vogtland: Das ist am Wochenende los
Ramon Purfürst (links) und Louis Weiß lassen zur Après-Ski-Party im Brockauer Bürgerhaus den wilden Hirsch los.
Hüttengaudi erwartet die Vogtländer bei einer Aprés-Ski-Party in Netzschkau. In Plauen gastiert ein bekannter MDR-Moderator. Diese und weitere Ausflugstipps für das Wochenende im Vogtland.
Florian Wunderlich
08.01.2026
3 min.
Die Wetterfrösche aus dem Vogtland: Warum Kachelmann die Temperatur aus Waldkirchen meldet
Aus Waldkirchen werden jeden Tag Daten an das Wetternetz Sachsen gemeldet.
Das dichteste Amateurwetternetz der Republik befindet sich in Sachsen. Auch Vogtländer liefern Daten. Die Betreiber sind seit 15 Jahren am Start. Warum Feinstaubdaten Momentaufnahmen sind.
Silvia Kölbel
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
Mehr Artikel