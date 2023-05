Transporter überschlägt sich nahe Auerbach

Auerbach.

Bei einem schweren Unfall im Auerbacher Ortsteil Beerheide ist am Mittwoch ein 19-jähriger Mann verletzt worden. Der Fahrer eines Fiat-Transporters war laut Polizei mit seinem Fahrzeug auf der S 302 zwischen Jägersgrün und Hammerbrücke in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen; der Transporter überschlug sich anschließend und landete auf dem Dach. Der Fahrer musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden; das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Wegen ausgelaufenen Öls kam an der Unfallstelle die Ölwehr zum Einsatz. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf annähernd 10.000 Euro. (su)