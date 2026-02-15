MENÜ
  • Umweltzentrum im Vogtland erinnert an Geschichte des Ritterguts Oberlauterbach: Historische Möbelstücke kehren zurück

Auerbach
Umweltzentrum im Vogtland erinnert an Geschichte des Ritterguts Oberlauterbach: Historische Möbelstücke kehren zurück
Von Sylvia Dienel
Eine dreitägige Ausstellung im Natur- und Umweltzentrum Oberlauterbach arbeitet die Rittergutsgeschichte auf. Dabei spielt das Missionswerk Leipzig eine wichtige Rolle. Eröffnung ist am 18. Februar.

Mit der Bodenreform 1945 war das Schicksal des vormaligen Rittergutes Unterlauterbach besiegelt. Im Zuge der Enteignung verschwanden auch Möbelstücke in alle Himmelsrichtungen. Zwei davon habe sich die Kirche gesichert und über Jahrzehnte verwahrt, weiß Antje Becker vom Oberlauterbacher Natur- und Umweltzentrum Vogtland (NUZ). Die...
